Пропавший 15-летний подросток из Нижнего Тагила нашёлся в Екатеринбурге

Пропавший 28 февраля 15-летний Владимир Киреев из Нижнего Тагила был найден в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», накануне сотрудники полиции, проверяя новые сведения о возможном нахождении подростка, заметили его в крупном торгово-развлекательном центре, куда Владимир пришёл на встречу с новой знакомой.

«Поисковая группа из числа сотрудников ПДН, уголовного розыска и охраны общественного порядка Нижнетагильского управления полиции проводила розыскные мероприятия, проверяя каждую информацию о пропавшем подростке. К поискам были подключены волонтёры поискового отряда. В ходе поисковых мероприятий было установлено, что Владимир находится в Екатеринбурге. Его видели в районе железнодорожного, автовокзала и в ближайших торговых центрах», — сообщают в ведомстве.

Полиция разыскивала Владимира Киреева более двух недель. Когда подросток был обнаружен, он признался, что, находясь в большом городе, жил за счёт случайных заработков. Сейчас мальчика вернули домой к родителям, перед этим проведя с ним профилактические беседы. Материалы по самовольному уходу 15-летнего Владимира переданы для рассмотрения в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Профилактическая работа с подростком будет продолжена.