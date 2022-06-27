Пропавшего на прошлой неделе 33-летнего тагильчанина нашли мёртвым в лесу

Вчера, 26 июня, в лесу около села Южаково был обнаружен труп 33-летнего Артёма Т., который пропал в Нижнем Тагиле на прошлой неделе, рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». Ранее, 20 июня, в полицию обратилась его мать.

Женщина рассказала, что Артём 16 июня уехал к знакомому в село Южаково, чтобы помочь на стройке, а 18 июня ушёл от приятеля, позже его видели в местном магазине. Тело мужчины в лесу нашли грибники. Признаков насильственной смерти в настоящее время не усматривается, рассказал сообществу «Инцидент Нижний Тагил» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Следственным отделом по Пригородному району СКР по Свердловской области проводится доследственная проверка. У Артёма осталась маленькая дочка.