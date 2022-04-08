Пропавшая под Нижним Тагилом в конце января пенсионерка найдена мёртвой

66-летняя жительница села Петрокаменское, пропавшая 25 января этого года, обнаружена мёртвой. Более двух месяцев женщину искали спасатели и сотрудники правоохранительных органов. В итоге женщину обнаружили в этом же селе.

«Женщину обнаружил заместитель начальника отдела полиции № 1 села Петрокаменское, гуляя утром с собакой в районе улицы Бебеля. Во время поисковых мероприятий этот район проверяли, но было очень много снега. Сотрудник полиции предположил, что нашёл пропавшую в феврале женщину. Об этом свидетельствовала одежда: красная куртка и валенки. В дальнейшем родные опознали женщину», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Сейчас устанавливается причина смерти. В поисковом отряде «Феникс» рассказали, что, по словам родственников, женщина неоднократно уходила из дома.

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