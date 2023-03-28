«Промышленно развитая Свердловская область является одним из приоритетных регионов для нас». B2b-маркетплейс металлопроката «Платферрум» привлекает поставщиков и покупателей Среднего Урала

В октябре 2022 года в России был запущен первый b2b-маркетплейс металлопроката «Платферрум», который предлагает клиентам товары по актуальным ценам. На нём можно приобрести арматуру, швеллеры, горячекатаный лист, сортовой, трубный и фасонный прокат, метизы и другие изделия из чёрного металла. На сегодня в каталоге маркетплейса есть продукция более чем от 50 российских поставщиков, всего на площадке выставлено свыше 8 тысяч товаров.

Сейчас «Платферрум» активно развивает сотрудничество с региональными компаниями, в том числе из Свердловской области. Среди них, например, Промышленно-металлургический холдинг «Тагильская Сталь».

В «Платферруме» отмечают, что это не просто каталог товаров, а полноценная онлайн-площадка для поиска и покупки металлопроката с реальными ценами и остатками. Это одно из ключевых преимуществ маркетплейса. Информация о ценах у подключённых поставщиков обновляется каждые 15 минут. Специально для этого был разработан и внедрён продуктовый интеграционный модуль (ПИМ) — либо система агрегирует информацию от поставщиков, либо они сами её обновляют.

Любое заинтересованное лицо может зайти и оценить текущий уровень цен, сравнить предложения от разных поставщиков и выбрать лучший вариант, а затем провести онлайн-сделку.

«Наш маркетплейс доступен для всей России, то есть подключиться к нему могут поставщики из любых регионов. При этом у нас есть приоритетные направления развития. Мы оцениваем металлоёмкость субъектов страны, их потенциал. Например, промышленно развитая Свердловская область, где традиционно широко представлена отрасль чёрной металлургии и высокий спрос на металлопрокат, является одним из приоритетных регионов для нас», — комментирует генеральный директор «Платферрума» Кирилл Трояновский.

Он отмечает, что сейчас промышленным маркетплейсам есть смысл рассматривать в качестве основной аудитории средне- и мелкооптовых клиентов, которые наряду с крупными производителями широко представлены на Среднем Урале. Например, «Платферрумом» пользуются производители строительных металлоконструкций, мебели, фасадов и кровли, дверей. На площадке они могут приобрести необходимые объёмы товара, а также сопутствующие услуги по резке и обработке металла.

Благодаря возможностям маркетплейса компании могут сэкономить время. Все процессы проходят онлайн. Выбрал товары, положил в корзину, оформил заказ. Сделки на «Платферруме» проходят онлайн через счёт-оферту, что позволяет не заключать с каждым покупателем или поставщиком договор купли-продажи.

Например, компания производит металлические двери, в месяц ей нужно около 4 тонн стального горячекатаного листа. Достаточно зайти в раздел «Листовой прокат» в каталоге на «Платферруме», а далее отфильтровать предложения по параметрам. К слову, можно выбрать продукцию даже по конкретному ГОСТ. После того как система выдаст все подходящие варианты, нужно указать необходимое количество тонн у выбранного поставщика и оформить заказ онлайн. Подбор займёт всего несколько минут, оформление тоже может пройти быстро. Например, в одной из сделок от заказа до выставления счёта прошла всего лишь одна минута — это рекордное время на маркетплейсе!

Получение товара сейчас возможно в двух вариантах: самовывоз и доставка. Пока доставку осуществляет сам поставщик, но в ближайшее время маркетплейс планирует запустить собственный логистический сервис.

В компании подчёркивают, что «Платферрум» гарантирует бесплатный возврат, если при получении товары в заказе не соответствуют заявленным. Сейчас на сайте запущен функционал рекламаций, которым могут воспользоваться и поставщики, и клиенты.

В «Платферруме» отмечают также, что создали продукт, который, с одной стороны, является инструментом решения проблем клиентов, а с другой — каналом для развития бизнеса. Основная задача маркетплейса — создать условия для быстрого, лёгкого и прозрачного взаимодействия всех участников рынка металлопроката.

В компании считают, что маркетплейс помогает поставщикам металлопроката выйти в другие регионы без дополнительных усилий для привлечения клиентов благодаря автоматизации процессов, а аудитория «Платферрума» постоянно растёт. В среднем каждую неделю количество пользователей маркетплейса увеличивается на 20%.

По мнению участников рынка, сегодня компаниям выгодно пользоваться онлайн-решениями и электронными сервисами по образцу тех, что предлагает «Платферрум», потому, что развитие электронной коммерции неотделимо от развития торговой структуры в целом. Компаниям нужно не отставать от своих клиентов, которые ищут большинство товаров именно в интернете.

За пять месяцев работы на «Платферруме» уже совершили заказы более тысячи покупателей из разных регионов России. Ежедневно через маркетплейс отгружается не менее 300 тонн металлопродукции. Приобрести металлопродукцию на маркетплейсе пока могут только юридические лица. Для этого достаточно зарегистрироваться на «Платферруме» и приступить к поиску необходимых товаров.