Прокурор Свердловской области предложил приравнять сжигание мусора к переработке

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков предложил скорректировать региональный закон «Об отходах производства и потребления», признав сжигание мусора в целях получения энергии «утилизацией отходов». Как пишет Znak.com, на этой неделе документ рассмотрят профильные комитеты Заксобрания. Предполагается, что он будет принят уже 25 февраля.

Если поправки вступят в силу, то в законе «Об отходах производства и потребления» появится понятие «энергетическая утилизация», которое позволит считать утилизацией использование отходов в качестве «возобновляемого источника энергии». Также по новым нормам сжигание мусора в качестве источника энергии не будет считаться «обезвреживанием отходов».

На сегодняшний день, согласно областному законодательству, утилизацией отходов является только повторное применение товаров, использование их в качестве вторсырья, а также извлечение из мусора полезных фракций с целью дальнейшей переработки.

В пояснительной записке к законопроекту проводится аналогия с Федеральным законом «Об отходах производства», корректировки в который были внесены в декабре 2019 года. По мнению Сергея Охлопкова, свердловские депутаты должны привести региональную терминологию в соответствие с ним.