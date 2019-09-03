Прокурор Первоуральска предложил отдать многодетной семье изъятый у экс-чиновника дом

Новый прокурор Первоуральска Владимир Курочкин на совещании с полицией и Следственным комитетом предложил передать дом экс-начальника отдела транспорта и связи управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства города Валерия Муравьёва, который изымают по решению надзорного ведомства, многодетной семье, сообщает местное издание «Шайтанка.ру».

«У нас с вами есть вопрос о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. У Муравьёва хороший дом. Двухэтажный. У нас с вами есть многодетная семья из пяти человек. Отдайте этот дом им. Пусть они живут. Классический живой пример — всю власть народу», — сказал Курочкин главе Первоуральска Игорю Кабецу.

Напомним, прокуратура, которая проверяет декларации депутатов и чиновников на соответствие, пришла к выводу, что супруга экс-чиновника Валерия Муравьёва владеет недвижимостью, стоимость которой больше, чем суммарный доход семьи за три года. В частности, стоимость земельного участка и дома составляет более 5,3 млн рублей. Ещё в 2016 году прокуратура направила в суд иск с требованием изъять недвижимость в собственность государства, суд иск удовлетворил. Однако супруга Муравьёва отказывается покидать дом, её пытается выселить прокуратура.