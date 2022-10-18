Прокурор Ленинского района Нижнего Тагила и его заместитель в составе сборной Свердловской области обыграли в хоккей коллег из Челябинска

Команда прокуратуры Свердловской области провела товарищеский матч по хоккею с шайбой с коллегами из Челябинской области. Встреча прошла в минувшую субботу в Екатеринбурге на льду ГОУ СШОР «Академия хоккея «Спартаковец».

В составе свердловской команды на лёд вышли два представителя прокуратуры Нижнего Тагила: прокурор Ленинского района города Владимир Мартынов на позиции нападающего (на фото третий слева во втором ряду) и его заместитель Иван Перегуд на позиции защитника (на фото третий справа во втором ряду).

Встреча закончилась со счётом 4:3 в пользу команды прокуратуры Свердловской области.