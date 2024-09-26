Прокуратура заставила тагильскую больницу купить необходимое оборудование

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку Городской больницы № 1. Выяснилось, что в офтальмологическом отделении нет нужного оборудования: автоматического проектора знаков, щелевой лампы и офтальмологического фонарика. Также гинекологическое отделение не оборудовано специальными койками для инвалидов. В туалетах отделений нет поручней, а некоторые кабинеты не имеют табличек со шрифтом Брайля.

По результатам проверки прокурор подал иск в суд. Требования были удовлетворены в полном объёме. Теперь больнице придётся закупить необходимое оборудование и устранить другие нарушения. Судебный акт не вступил в законную силу. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.