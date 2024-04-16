Прокуратура заставила мэрию Нижнего Тагила разобраться с бесхозным участком теплосети

Прокуратура Дзержинского района через суд обязала администрацию Нижнего Тагила организовать выполнение кадастровых работ и подготовить техническую документацию на бесхозный участок теплосети с целью дальнейшей его постановки на баланс муниципалитета.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, надзорное ведомство проверило исполнение администрацией города требований законодательства, регламентирующего вопросы обслуживания и содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства.

«В ходе надзорных мероприятий выявлен участок теплосети протяжённостью 32 метра, который был проложен при возведении многоквартирного дома № 30б по Ленинградскому проспекту застройщиком ООО “УК “К-7”. Указанный действующий участок теплосети фактически никем не обслуживается, в муниципальную собственность не принят», — поясняют в прокуратуре.

В свою очередь в мэрии заявили, что теплосеть не является бесхозной, поскольку известен её собственник. В прокуратуре отметили, что ООО «УК «К-7» деятельность фактически не осуществляет на протяжении длительного периода времени.

«По результатам проверки прокуратура направила исковое заявление о возложении на администрацию Нижнего Тагила обязанности выполнить кадастровые работы и подготовить необходимую техническую документацию, после чего обратиться в Управление Росреестра по Свердловской области с заявлением о постановке указанного участка теплосети на учёт как бесхозяйного имущества», — сообщают в прокуратуре.

При этом сначала Ленинский районный суд Нижнего Тагил отказал в удовлетворении иска прокурору. Суд пришёл к выводу, что участок сети не является бесхозяйным, поскольку есть данные о его застройщике. На указанное решение суда прокуратура принесла апелляционное представление, по результатам рассмотрения которого Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции, удовлетворив исковые требования.

Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.