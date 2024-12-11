Прокуратура заставила мэрию Нижнего Тагила ликвидировать несанкционированную свалку

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура по многочисленным сообщениям СМИ провела проверку соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления в Ленинском районе города.

В ходе проверки было обнаружено, что на участке, расположенном на съезде с Серебрянского тракта в сторону «Каменского 2-го железного карьера», находятся несанкционированные свалки строительного мусора, твёрдых коммунальных отходов и растительных отходов от древесно-кустарниковой растительности. Общая площадь свалки составила более 15 634 квадратных метров, а объём — не менее 8 869,4 кубических метров.

Установить виновных в образовании свалки не удалось, поэтому прокуратура направила представление главе города с требованием устранить нарушения закона. Однако местные власти не приняли конкретных мер по ликвидации отходов, поэтому прокуратура обратилась в суд с иском о возложении обязанности на администрацию города устранить нарушения, собрав, вывезя и утилизировав обнаруженные отходы. Ленинский районный суд Нижнего Тагила полностью удовлетворил исковые требования прокурора.

Для контроля за устранением нарушений и исполнением судебного решения прокуратура провела повторную проверку загрязнённого участка. После вмешательства надзорного органа несанкционированные свалки были ликвидированы.