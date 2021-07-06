Прокуратура запросила срок для экс-главы «Титановой долины»

В Екатеринбурге прокурор запросил 14 лет колонии для экс-главы «Титановой долины» Артемия Кызласова, со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства пишет E1.ru.

Кроме того, он должен выплатить штраф в 26 миллионов рублей — двукратную сумму полученной взятки.

«Также ему запрещено занимать управляющие должности в органах власти сроком на 10 лет. Посреднику в передачи взятки Михаилу Шилиману гособвинитель попросил назначить 14 лет, с учётом уже отбываемого им срока и штрафом 13 млн рублей», — рассказала Марина Канатова.

По версии следствия, в мае 2019 года «Титановая долина» заключила контракт на проектные и изыскательские работы с одной компанией, а та компания заключила договор ещё с одним подрядчиком. После этого Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядчика 10 миллионов рублей за подписание актов сдачи-приёмки выполненных работ и угрожал, что будет препятствовать перечислению денег. Через какое-то время сумма взятки увеличилась до 13 миллионов.

Артемий Кызласов, как считает следствие, предложил стать посредником при передаче взятки Михаилу Шилиманову, тот организовывал встречи директора «Титановой долины» с подрядчиком.

Как ранее уточняли в СУ СКР по Свердловской области, представитель подрядчика обратился в ФСБ с заявлением о вымогательстве взятки. 17 февраля 2020 года под контролем силовиков он передал Кызласову и Шилиманову 30 тысяч рублей и муляжи купюр на сумму 2,4 миллиона. При получении взятки их задержали.