Прокуратура запросила четыре года колонии для фигуранта «московского дела» Егора Жукова

Гособвинение запросило четыре года колонии для фигуранта «московского дела», студента Высшей школы экономики Егора Жукова. Эксперты ФСБ нашли в роликах молодого человека призывы к борьбе с властью в России «с произвольным выбором формы протеста, в том числе действиями насильственного характера, в частности насильственному захвату власти и вооружённому мятежу».

«Вину не признаю. Да, я считаю ряд нынешних российских политиков своими политическими противниками, но ни к каким экстремистским действиям в отношении них я не призывал», — цитирует заявление Жукова на судебном процессе 3 декабря «Медиазона».

Молодой человек также подчеркнул, что уважает действующий в России конституционный строй. В качестве доказательства он привёл его участие в выборах в Мосгордуму.

«Я всегда подчёркивал бесперспективность ведения политической борьбы с помощью насилия», — сказал он.

Напомним, Егора Жукова арестовали 2 августа в рамках «московского дела» по обвинению в участии в массовых беспорядках, через месяц он был переведён под домашний арест до 27 декабря. Позднее СК снял данное обвинение и предъявил новое — в публичных призывах к экстремизму.