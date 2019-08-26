Прокуратура взыскала 100 тысяч в пользу девочки, сломавшей бедро в детсаду в Пышминском районе

Камышловский районный суд Свердловской области удовлетворил иск прокуратуры Пышминского района, требовавшей взыскать с детского сада в селе Черемыш 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации девочке, сломавшей в дошкольном образовательном учреждении ногу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл 11 февраля около 11:00 во время прогулки, которую проводили для воспитанников черемышского детского сада. Пятилетняя девочка получила закрытый перелом левой бедренной кости, травма признана тяжким вредом здоровью.

Согласно позиции надзорного ведомства, федеральное законодательство требует от дошкольного учреждения обеспечить безопасность обучающихся во время их пребывания в организации. В данном случае безопасность не была обеспечена и поэтому детский сад обязан компенсировать полученный ребёнком урон. Суд с мнением прокуратуры согласился.