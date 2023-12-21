Прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства при заготовке леса под Нижним Тагилом 

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение ООО «Атлант» лесного и земельного законодательства при хранении заготовленной древесины. Как сообщили АН «Между строк» в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Атлант», вопреки требованиям земельного законодательства, в районе деревни Ленёвка на арендованном земельном участке, относящемся к землям сельскохозяйственного назначения, организован склад древесины.

«Кроме того, организация для хранения древесины самовольно заняла соседний земельный участок площадью не менее 936 кв. м, который не предоставлялся юридическому лицу по договору аренды. В нарушение требований лесного законодательства данный склад не был надлежаще оборудован и оснащён необходимыми техническими средствами, не был налажен учёт древесины, что создавало условия для злоупотреблений при обороте древесины, а также угрозу её хищения», — пояснили в прокуратуре.

По результатам проверки природоохранный прокурор внёс руководителю ООО «Атлант» представление об устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого лесной склад древесины ликвидирован, нарушения закона устранены, сотрудник организации привлечён к дисциплинарной ответственности.

Также на основании постановлений природоохранного прокурора руководитель ООО «Атлант» привлечён органами Росреестра к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка), ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельных участков не по целевому назначению) с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей.