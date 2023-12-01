Прокуратура выявила нарушения правил перевозки пассажиров-инвалидов в тагильских трамваях  

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила выявила нарушения в организации перевозки пассажиров-инвалидов МУП «Тагильский трамвай». Оказалось, что в некоторых вагонах не была установлена система оповещения, информирующая об остановках транспортного средства, и тактильно-визуальные информационные таблички, сообщили АН «Между строк» в надзорном ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла директору МУП «Тагильский трамвай» представление об устранении требований закона, по результатам рассмотрения которого ответственное должностное лицо предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены.