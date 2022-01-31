Прокуратура усомнилась в любви жительницы Нижнего Тагила к мужу-таджику. Брак аннулировали  

В Нижнем Тагиле прокуратура Пригородного района аннулировала фиктивный брак местной жительницы и жителя Таджикистана. Экс-супруга уже депортировали из России, рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что в декабре 2019 года женщина решила помочь своему знакомому гражданину Таджикистана получить законное право проживания на территории России. Горожанка предложила мужчине заключить с ней фиктивный брак.

«При этом установлено, что с момента заключения брака ответчики совместно как муж и жена не проживали и проживать не планировали, общих детей не имели, совместного хозяйства не вели, чувства любви друг к другу не испытывали», — рассказали в ведомстве.

Статья 27 Семейного кодекса предполагает, что брак признаётся недействительным в случае его фиктивности. То есть если супруг или один из них вступают в союз без намерения создать семью. А в случае с гражданином Таджикистана союз ещё и нарушает интересы государства, поэтому прокурор через суд потребовал аннулировать брак. Требования прокуратуры были удовлетворены. Мигрант был депортирован из России.

Добавим, что гражданам России за заключение фиктивного брака грозит штраф либо тюремное заключение.