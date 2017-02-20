Прокуратура требует возбудить против главы «Почты России» новое уголовное дело

Премии, выписанные гендиректором «Почты России» Дмитрием Страшновым своим заместителям в 2014-2015 годах, могут стать основанием для нового уголовного дела, пишет «Коммерсантъ».

Для возбуждения дела московская прокуратура направила в главное управление СКР по Москве соответствующие материалы, которые были собраны по итогам проверки «обоснованности начисления и выплаты премиальных вознаграждений».

Госфинансирование «Почты России» в 2014-2015 годах составило 6,46 млрд рублей, чистая прибыль предприятия по итогам 2014 года составила 1,25 млрд рублей, а 2015-го – 1,578 млрд, утверждают собеседники издания.

По итогам 2014 года в мае 2015 г. заместители Страшнова получили 89,5 млн рублей премии, а в сентябре 2015 года – 179,7 млн рублей, вероятно, по итогам работы в первом полугодии. Прокуроры полагают, что это нанесло компании колоссальный финансовый ущерб.

В утверждённом Страшновым положении о премировании сотрудников говорилось о том, что основанием к этому может быть «выполнение средневзвешенного процента целей предприятия», речь идёт о 80% от плана. При этом, как следует из заключения управления федерального казначейства по Москве, в 2014 году убытки «Почты России» от падения продаж превысили 4 млрд рублей, а «значительное количество» плановых показателей снизилось даже по сравнению с 2013 годом. В 2015 году выручка предприятия выросла на 6%, но при этом тарифы на пересылку внутрироссийской корреспонденции были повышены на 11,4%. Прокуратура считает, что прибыль у ФГУПа образовалась исключительно за счёт бюджетных 6,4 млрд рублей.

Напомним, в ноябре 2016 года в центральный аппарат СКР уже направлялись документы на привлечение Страшнова к уголовной ответственности из-за премии самого гендиректора в 95 млн рублей вместо положенных 3 млн. Решение о возбуждении дела или отказе в этом в ГСУ СКР до сих пор не принято.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ъ»