Прокуратура требует расторгнуть миллиардный контракт по уборке улиц между мэрией Нижнего Тагила и МУП «Тагилдорстрой». Собирать мусор из урн и листву заставят регоператора «Рифей»

Прокуратура Свердловской области в судебном порядке потребовала признать контракт по содержанию дорожно-уличной сети города, заключённый между МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» (СЗГХ) Нижнего Тагила и МУП «Тагилдорстрой», на сумму 1,129 млрд рублей недействительным. Соответствующее исковое заявление представитель облпрокуратуры направил в Арбитражный суд Свердловской области.

Долгосрочный контракт сроком на 4 года был заключён 12 июля 2022 года. Согласно документу, в течение срока действия контракта подрядчик обязан отвечать за широкий перечень сезонных и круглогодичных работ. Так, зимой «Тагилдорстрой» должен заниматься обработкой дорог и тротуаров противогололёдными материалами, уборкой и вывозом снега, а летом — подметанием, проливом и уборкой дорог и тротуаров от грязи и пыли, содержанием и ремонтом дорожного покрытия и бордюров. Среди прочих работ в обязанности подрядчика входила очистка газонов и городских урн от мусора, сбор мешков, их погрузка и вывоз в соответствующие точки сбора. Именно этот пункт, по словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, и привлёк внимание надзорного ведомства.

Васильев указал, что, по версии прокуратуры, сбором и вывозом ТКО на территории города должен заниматься специализированный региональный оператор, поэтому передача полномочий СЗГХ «Тагилдорстрою» в этой сфере якобы незаконна. Отметим, что именно регоператор по обращению с ТКО «Рифей» привлечён к участию в деле в качестве третьего лица. Эту информацию подтверждает и исковое заявление заместителя прокурора региона Павла Родченкова, чьи слова приводит сетевое издание v-tagile.ru.

«Заказчиком в одном лоте были выставлены на аукцион в качестве объекта закупки различные услуги, часть из которых может осуществляться исключительно специализированными компаниями, работающими с ТКО, что прямо противоречит действующему законодательству», — говорится в исковом заявлении зампрокурора области Павла Родченкова.



Фото: МУП «Тагилдорстрой»



Директор МУП «Тагилдорстрой» в свою очередь отметил, что хоть он и был бы рад передать часть полномочий в сфере уборки городского мусора кому-то ещё, но не уверен, что такой подход является правильным.

«Ситуация на самом деле забавная. Поверьте, если бы мне не пришлось заниматься уборкой мусора в городе, не сталкиваться каждый раз с этим “адом” на День города или 9 Мая, я был бы только счастлив. В то же время не считаю позицию прокуратуры правильной, поэтому сейчас совместно со Cлужбой заказчика городского хозяйства мы готовим документы, чтобы отстоять законность заключённого контракта. Более того, я сильно сомневаюсь, что сама компания “Рифей” заинтересована в том, чтобы заниматься уборкой урн и газонов в городе», — рассказал АН «Между строк» Игорь Васильев.

В пресс-службе ООО «Рифей» от комментариев до вынесения судебного решения воздержались. Первое заседание суда назначено на 21 февраля.