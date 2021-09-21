Прокуратура Свердловской области запустила горячую линию для жалоб жителей региона на проблемы с отоплением

Прокуратура Свердловской области организовала горячую линию для жалоб на проблемы с отоплением, сообщает пресс-служба ведомства.

Горячая линия работает по телефону 8 (343) 376-82-61 — для жителей области и по телефону 229-59-24 — для жителей Екатеринбурга. В обращении необходимо указать адрес проживания и контактный телефон, управляющую компанию, обслуживающую жилой дом, и суть проблемы. Горожане и жители региона могут оставлять обращения начиная с 22 сентября.

«По всем поступившим обращениям органами прокуратуры региона будут организованы проверочные мероприятия. В случае выявления нарушений закона будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, обеспечивающие реальное устранение нарушений прав жителей Свердловской области», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также с жалобой можно обратиться лично в прокуратуру Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 21 и через интернет-приёмную прокуратуры области.

Отопительный сезон на территории Свердловской области начался 14 сентября 2021 года. На сегодняшний день в Екатеринбурге подключены к теплу 100% социальных объектов и 67% жилых домов, полностью включение отопления должно завершиться 1 октября.