Прокуратура Свердловской области начала проверку главы сельской почты по обвинению в присвоении 101 тысячи рублей

Прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения») в отношении начальника почтового отделения в селе Баженовском, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для начала уголовного производства стала проверка районного надзорного ведомства. По данным областной прокуратуры, во время проверки должны были оценить, насколько деятельность отделения почты села Баженовское Талицкого почтамта УФПС Свердловской области соответствует федеральным законам. Работники прокуратуры обнаружили, что начальник отделения присвоил из кассы более 101 тысячи рублей. По мнению прокуратуры, руководитель почты забирал деньги по частям в период с января по май 2020 года.