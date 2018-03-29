Прокуратура проверит жалобы на бездействие спасателей при пожаре в Кемерове

Кемеровская прокуратура проведёт проверку сообщений местных жителей о том, что представители пожарной службы и правоохранительных органов вели себя непрофессионально во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня», со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры пишет «Интерфакс».

«Поступило три жалобы от граждан на сотрудников МЧС и сотрудников правоохранительных органов. По их мнению, из-за бездействия пожарных и полицейских погибли люди, не было необходимого оборудования и навыков. Обращения приняты, будет проведена проверка», — рассказал представитель пресс-службы ведомства.

Накануне РБК сообщал, что супруги Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова, у которых во время пожара в торговом центре погибли пятеро родственников, пожаловались в прокуратуру города на сотрудников МЧС и МВД.

«Прошу разобраться в бездействии и неправильных действиях спасательных служб и работников МВД, не предотвративших многочисленные жертвы детей и родителей, которых можно было избежать», — говорится в заявлении.

По словам Надежды Востриковой, ей в день пожара в 16:03 позвонила дочь, которая сказала, что она заперта вместе с другими детьми в зале кинотеатра в торговом центре и что там отключили свет и началось возгорание. Женщина прибыла в торговый центр, но находившиеся там пожарные в кинозал идти отказались, сославшись на то, что ждут бригаду спасателей. По словам Востриковой, в тот момент кинозал ещё не был охвачен огнём и детей можно было спасти, однако пожарные «стояли, ждали команды и бездействовали».

«Считаю, что в действиях сотрудников МЧС и полиции есть несвоевременность, неполнота действий, бездействие, приведшее к гибели детей. Просьба провести проверку, решить вопрос об ответственности виновных, незамедлительно изъять записи разговоров МЧС, оперативных служб, запись и время телефонных переговоров родственников и погибших», — говорится в тексте заявления.

Как рассказал Сабадаш, в прокуратуре жалобу приняли. Аналогичную жалобу подала ещё одна семья.

Ранее глава регионального управления МЧС Александр Мамонтов заявлял, что пожарные сделали всё, что было в их силах: эвакуировали из горящего торгового центра более 100 человек и спасли ещё более 20.