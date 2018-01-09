Прокуратура проверит мэрию Нижнего Тагила после нападения бродячего пса на девочку

В Нижнем Тагиле прокуратура проверит заключение мэрией контракта на отлов бродячих животных после того, как 7 января в центре города на 14-летнюю девочку напала бродячая собака. По данным пресс-секретаря регионального ведомства Марины Канатовой, сотрудники прокуратуры отсмотрят видео с места инцидента и установят все детали случившегося.

Ранее портал TagilCity.ru писал, что бездомная собака напала на школьницу, когда девочка вместе с подругой шла от вокзала в сторону центра детского творчества. Подростки шли через двор школы № 138 на Красногвардейской, 1.

«Там на нас побежали три собаки, моя подруга отвернулась и пошла назад, из-за чего одна из собак укусила её [в ногу], а другие лаяли и тоже пытались укусить», — рассказала подруга пострадавшей.

Проходящий мужчина отогнал лающих на школьниц собак. Когда девочки добрались до центра творчества, то педагоги отправили обеих в травмпункт городской больницы № 1 на Вагоностроителей, 12, где, по словам девочек, помощь им оказывать не стали, объяснив, что собака ногу не прокусила и заражения нет. Врачи пригласили школьницу с родителями на следующий день, чтобы поставить укол.

После нападения родители покусанной школьницы обратились с жалобой в администрацию Нижнего Тагила, где им сообщили, что для отлова собак направлена бригада. Следственный отдел Тагилстроевского района СКР по Свердловской области также организовал проверку по данному факту.