Прокуратура проверит мэрию Нижнего Тагила после нападения бродячего пса на девочку

В Нижнем Тагиле прокуратура проверит заключение мэрией контракта на отлов бродячих животных после того, как 7 января в центре города на 14-летнюю девочку напала бродячая собака. По данным пресс-секретаря регионального ведомства Марины Канатовой, сотрудники прокуратуры отсмотрят видео с места инцидента и установят все детали случившегося.
Ранее портал TagilCity.ru писал, что бездомная собака напала на школьницу, когда девочка вместе с подругой шла от вокзала в сторону центра детского творчества. Подростки шли через двор школы № 138 на Красногвардейской, 1.
«Там на нас побежали три собаки, моя подруга отвернулась и пошла назад, из-за чего одна из собак укусила её [в ногу], а другие лаяли и тоже пытались укусить», — рассказала подруга пострадавшей.
Проходящий мужчина отогнал лающих на школьниц собак. Когда девочки добрались до центра творчества, то педагоги отправили обеих в травмпункт городской больницы № 1 на Вагоностроителей, 12, где, по словам девочек, помощь им оказывать не стали, объяснив, что собака ногу не прокусила и заражения нет. Врачи пригласили школьницу с родителями на следующий день, чтобы поставить укол.
После нападения родители покусанной школьницы обратились с жалобой в администрацию Нижнего Тагила, где им сообщили, что для отлова собак направлена бригада. Следственный отдел Тагилстроевского района СКР по Свердловской области также организовал проверку по данному факту.
«В настоящее время следователем СКР и сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на дачу данной ситуации объективной правовой оценки. Проверяется полнота и своевременность мер, предпринятых уполномоченными должностными лицами с целью предотвращения подобных инцидентов. Кроме того, проверяются сведения о том, что в одном из травмпунктов Нижнего Тагила пострадавшей не оказали необходимую медицинскую помощь», – рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства.