Прокуратура проверит информацию об отравлении детской хоккейной команды в Нижнем Тагиле

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку после публикаций в СМИ об отравлении 12-летних хоккеистов команды СКА «Юность». Ухудшение самочувствия произошло после возвращения школьников со сборов в Нижнем Тагиле, сообщает издание ЕАН.

12 ноября детская хоккейная команда в составе 23 человек вместе с тренером приехала в Нижний Тагил для проведения игры. На следующий день после возвращения домой у некоторых подростков поднялась температура и появилась рвота. Как выяснили родители, подобные симптомы были как минимум у 18 человек. Двоим мальчикам даже поставили капельницы, но обошлось без госпитализации. По одной из версий, дети могли отравиться.

Также надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны спортивной школы.