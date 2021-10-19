Прокуратура проверит детский сад в Екатеринбурге, где мальчик пытался задушить одногруппника

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с травмированием 4-летнего ребёнка в детском саду № 55, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительной информации, 15 октября 2021 года в детском саду произошёл конфликт между детьми, а именно в группе, которую посещают дети 4-5 лет. Один из детей нанёс телесные повреждения другому ребёнку при помощи, предварительно, верёвки. Родители пострадавшего ребёнка обнаружили повреждения, с которыми обратились в больницу. У ребёнка в медицинском учреждения зафиксированы кровоподтёки в области шеи, иные повреждения», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

На записи с камеры наблюдения в группе видно, как один мальчик пытался шнурком задушить другого. Со слов матери пострадавшего ребёнка, её сын напуган, эмоционально травмирован.

Младший воспитатель в группе отсутствует в связи с уходом в отпуск по уходу за ребёнком предыдущего сотрудника, в группе работает один воспитатель. Установлено, что во время инцидента и эта единственная воспитательница отсутствовала в группе. В настоящий момент опрашивается персонал детского сада — заведующая, воспитатель, запрошены документы из учреждения здравоохранения с целью установления тяжести полученной травмы.