Прокуратура Пригородного района защитила пенсионные права пожилой женщины

Прокуратура Пригородного района защитила пенсионные права гражданки и обязала Фонд пенсионного и социального страхования вернуть ей излишне удержанные суммы.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что женщина получает страховую пенсию по старости с апреля 2017 года. Также гражданка имела денежный долг, и на основании исполнительных документов региональное отделение Социального фонда РФ до 1 марта 2024 производило удержания из её пенсии в размере от 20 % до 50%. В результате заявительница в январе и феврале 2024 года в нарушение закона получила пенсию ниже размера прожиточного минимума.

«В Федеральный закон от 29.05.2023 № 190-ФЗ, в ст. 29 ФЗ № 400-ФЗ “О страховых пенсиях” были внесены изменения и с 01 января 2024 года удержания денежных средств из пенсии граждан-должников производятся с сохранением величины прожиточного минимума. В связи с изменением законодательства удержания из установленного размера пенсионных сумм женщины не производились ОСФР по Свердловской области лишь с марта 2024 года, а не с января 2024 года», — уточняют в ведомстве.

После рассмотрения дела заявительницы прокурор Пригородного района потребовал устранить выявленные нарушения закона. Излишне удержанные денежные суммы были возвращены жительнице села.