Прокуратура Пригородного района через суд защитила права пенсионера

Прокуратура Пригородного района через суд защитила права мужчины и обязала Фонд пенсионного и социального страхования произвести перерасчёт страховой пенсии по старости.

В 2019 году ПФР в Нижнем Тагиле назначил мужчине страховую пенсию по старости. При этом пенсионеру не включили в страховой стаж период прохождения им сверхсрочной службы в Советской армии с 1982 по 1985 год.

В этом же году мужчина обратился в Пригородную прокуратуру. По результатам рассмотрения заявления прокуратура района предоставила в Социальный фонд РФ по Свердловской области документы, подтверждающие прохождение мужчиной сверхсрочной службы. Пенсионным органом данный период был включён в страховой стаж пенсионера, произведён перерасчёт размера пенсии.

Однако перерасчёт наступил только с 1 января 2022 года, через три года после предоставления всех необходимых документов и назначения страховой пенсии по старости. Прокуратура посчитала, что в отделении Фонда пенсионного и социального страхования нарушили пенсионные права мужчины.

«По результатам проверки прокуратура направила в Ленинский районный суд исковое заявление о возложении на региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ обязанности произвести перерасчёт страховой пенсии по старости мужчине с учётом включения в страховой стаж периода прохождения им сверхсрочной службы с 1982 по 1985 год, с даты назначения страховой пенсии по старости — с августа 2019 года, выплатить недоплаченную страховую пенсию по старости», — сообщают в ведомстве.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме. На данный момент решение суда не вступило в законную силу.