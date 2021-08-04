Прокуратура потребовала закрыть полигон под Екатеринбургом, где сжигают медотходы и части тел

Белоярская межрайонная прокуратура направила иск о приостановке деятельности мусорного полигона в Белоярском, где, как рассказывают местные жители, «утилизируют медицинские отходы, в том числе части человеческих тел», пишет Znak.com.

В ответе ведомства депутату местной думы Ивану Десяткову говорится о новой проверке, которую провёл надзорный орган по поручению прокуратуры Свердловской области совместно со специалистами из регионального управления Роспотребнадзора, администрации, а также сотрудниками ФСБ и МВД.

В ходе совместной проверки земельного участка, принадлежащего ООО «Утилизация медицинских и промышленных отходов», где также осуществляют деятельность ООО «Энерго» и ООО «Экос», силовики и чиновники установили «многочисленные нарушения порядка хранения отходов класса Б и В на участке приёма, временного хранения отходов, нарушения по зонированию, факты приёма на утилизацию биологических отходов с кровью». Во время проверки в июле 2021 года специалисты не нашли на участке части человеческих тел.

Белоярская межрайонная прокуратура направила постановление в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»). В отношении юридических и должностных лиц возбуждены административные дела по статье 6.4 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта»), части 1 статьи 6.35 КоАП РФ («Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления») и статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Ранее сообщалось, что местные жители обнаружили в Белоярском мусорный полигон, куда привозят медицинские, биологические, промышленные и химические отходы, сжигают их по ночам, а потом закапывают в землю. Из-за этого в округе постоянно держится неприятный запах. На одной из фотографий, которые они предоставили, была видна часть человеческой ноги.