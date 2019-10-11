Прокуратура потребовала арестовать квартиру Навального

Прокуратура Москвы потребовала арестовать квартиру оппозиционера Алексея Навального в Марьино в качестве обеспечительной меры по иску, поданному к политику, сообщил сам Навальный в Instagram.

Политик назвал квартиру площадью 78,5 кв. метра своим «единственным существенным объектом имущества».

«Только что узнал, что Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру. <…> Прокурор Москвы прислал в суд официальное письмо: Навальный в числе прочих организовывал акции протеста против недопуска кандидатов на выборы. И бравая Росгвардия сообщила ему, прокурору, что была вынуждена задействовать на этих акциях своих людей (ну действительно, это же не является их обычной работой, за которую им платят зарплату) и выплатила этим людям огромные сверхурочные. Больше 4 миллионов рублей. И теперь они хотят, чтобы эти 4 миллиона им вернули организаторы акции», — заметил Навальный.

Он отметил, что прокурор согласился с представителями Росгвардии.⠀

«Чтобы гарантировать возврат денег, он требует арестовать единственный существеннный объект имущества гражданина Навального А. А. — его квартиру в районе Марьино площадью 78,5 кв. метра», — рассказал политик.

Навальный заявил, что ФБК документально доказал, что глава Росгвардии генерал Золотов и его заместители «нещадно крали деньги на закупках продовольствия для своих бойцов», «распилили на картошке и капусте несколько миллиардов, закупая их в три раза дороже, чем в магазинах».

«Мы обнаружили у семьи генерала Золотова имущества на 3,5 миллиарда рублей — огромные роскошные дворцы. Но дворец Золотова в полной безопасности. Прокурор Москвы не имеет к нему ни малейших претензий. Зато моя квартира в Марьино им прям как "прелесть" для Голлума во "Властелине колец". Чуваки, там просто панельный дом и никаких исполнений желаний», — подытожил Навальный.

Напомним, в начале сентября прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному и ещё семи оппозиционерам из-за акций протеста, прошедших 27 июля и 3 августа. Иск почти на 5 миллионов рублей подали из-за того, что Росгвардия в дни протестов привлекала «дополнительные силы», из-за чего понесла дополнительные расходы на оплату труда и горюче-смазочные материалы.

Из-за акций протеста, прошедших в июле-августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали ряд исков в отношении оппозиционеров. Суммарно с ответчиков взыскали более 4,9 миллиона рублей.