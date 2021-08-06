Прокуратура подала апелляцию на постановление суда об УДО фотографа Лошагина, осуждённого за убийство своей супруги

Свердловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внесла апелляционное представление на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга, вынесенное 3 августа 2021 года, об условно-досрочном освобождении Дмитрия Лошагина от дальнейшего отбывания наказания на срок 2 года 4 месяца 29 дней, сообщает пресс-служба ведомства.

После изучения постановления суда прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях приняла решение о его обжаловании путём подачи апелляционного представления в Свердловский областной суд (через районный суд). В апелляционном представлении гособвинение просит суд 2-й инстанции отменить постановление районного суда для продолжения отбывания Дмитрием Лошагиным наказания в виде лишения свободы.

Прокуратура указала на то, что районным судом не в полной мере учтены все обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда. Вывод об исправлении Лошагина является необоснованным, несмотря на удовлетворительную характеристику осуждённого администрацией исправительного учреждения, суд в постановлении указал, что тот характеризуется положительно. Существенных мер к заглаживанию вреда, причинённого потерпевшим преступлением, не предпринималось.

По мнению прокурора, Лошагин нуждается в дальнейшем отбывании наказания, его условно-досрочное освобождение противоречит целям и задачам уголовного законодательства — исправление осуждённых и восстановление социальной справедливости. Кроме этого, Лошагин не утратил общественной опасности, его положительное поведение возможно только в условиях изоляции от общества под контролем администрации исправительного учреждения.

Напомним, в 2015 году суд признал Дмитрия Лошагина виновным в убийстве жены — уроженки Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой. По версии следствия, в 2013 году мужчина задушил супругу, а потом вывез её тело в лес и поджёг. Гламурного фотографа приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Свою вину он до сих пор не признал.