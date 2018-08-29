Прокуратура оштрафовала РЖД за отсутствие пандуса на железнодорожном вокзале Нижнего Тагила

Нижнетагильская транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении ОАО «РЖД» по статье КоАП «Оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований». Надзорным органом была проведена проверка железнодорожных вокзалов в Нижнем Тагиле и Верх-Нейвинске, в ходе которой выяснилось, что объекты не в полном объёме оборудованы пандусами для лиц с ограниченными физическими возможностями.

«По результатам рассмотрения дела юридическому лицу назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. В целях устранения нарушений закона в Свердловскую региональную дирекцию железнодорожных вокзалов ОАО “РЖД” прокурором внесено представление. Нарушения устранены», — поясняют в прокуратуре.