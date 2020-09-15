Прокуратура обязала свердловский Минздрав бесплатно предоставить зарубежное лекарство четырёхлетнему Артёму Габдрафикову из Нижнего Тагила

Прокуратура Свердловской области через суд обязала Министерство здравоохранения Свердловской области за свой счёт обеспечить необходимыми лекарственными препаратами Артёма Габдрафикова из Нижнего Тагила, который страдает тяжёлым заболеванием. Судья удовлетворил исковые требования и обязал региональный Минздрав предоставить жизненно необходимые препараты.

У четырёхлетнего Артёма Габдрафикова из Нижнего Тагила нейробластома IV стадии с метастазами в лимфоузлы и кости. Опухоль у мальчика обнаружили в конце 2018 года, тогда её успешно удалили. Но во время очередного планового обследования в июле 2019 года у Артёма случился рецидив. Препарат, который может спасти юного тагильчанина, в России не зарегистрирован, а пятиступенчатый курс стоит более 23 млн рублей. В Минздраве Свердловской области семье отказали в помощи, заявив, что в резерве нет средств.

«Мы как отказ получили от Министерства здравоохранения, сразу написали заявление в Следственный комитет Екатеринбурга в отдел по особо важным делам. Они уже сами в прокуратуру дело передали, и прокуратура от нашего имени в суд Ленинского района Екатеринбурга заявление написала», — рассказала мама Анастасия Габдрафикова.

По словам тагильчанки, они уже успели собрать деньги на два курса и начать лечение, поэтому Министерство здравоохранения должно приобрести препараты для оставшихся трёх курсов.

Предоставить жизненно необходимые препараты Минздрав должен ещё одной юной тагильчанке с тяжёлым заболеванием. Их лекарство также не было зарегистрировано в России, а в областном Минздраве отказали в помощи. Как рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Тагилстроевского района, мама девочки сама обратилась к ним за помощью, после чего в суд Екатеринбурга был направлен иск с требованием обязать Министерство здравоохранения Свердловской области предоставить необходимый препарат. Пока судебный акт не вступил в законную силу, однако сразу после этого прокуратура проконтролирует фактическое исполнение решение суда.