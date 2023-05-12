Прокуратура обязала чиновников Горноуральского городского округа выплачивать педагогу компенсацию расходов на оплату ЖКУ

Прокуратура Пригородного района провела проверку по обращению жительницы села Николо-Павловского и выявила нарушения её права как педагога, осуществляющего трудовую деятельность в сельской местности, на получение мер социальной поддержки.

Прокурором установлено, что в МКУ «Служба субсидий и льгот Горноуральского городского округа» женщине-педагогу было отказано в назначении компенсации, так как она не является ни собственником жилого помещения, ни членом семьи собственника. При этом владельцем жилого помещения является свекровь заявительницы, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

«Согласно ч. 8 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа), имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», — отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре пояснили, что в соответствии с ч. 1 ст. 31 Жилищного кодекса РФ к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с ним: супруг, а также дети и родители.

Учитывая наличие родственных связей между заявительницей и собственником жилого помещения, прокурор Пригородного района направил исковое заявление в Ленинский районный суд Нижнего Тагила о признании её членом семьи, а также о признании за ней права на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту регистрации и проживания. Кроме того, прокуратура обязала МКУ «Служба субсидий и льгот Горноуральского городского округа» предоставить женщине меру социальной поддержки.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объёме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.