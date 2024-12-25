Прокуратура Нижнего Тагила взыскала с мэрии компенсацию за нападение собаки на ребёнка

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку после инцидента с нападением бездомной собаки на несовершеннолетнего. 14 апреля 2024 года днём возле детской площадки рядом с домом на улице Юности бездомная собака напала на восьмилетнего мальчика и укусила его за правое бедро.

Ребёнку поставили диагноз «укушенная ссадина правого бедра», врачи обработали рану, наложили повязку и назначили курс прививок от бешенства. По словам представителей прокуратуры, помимо физической боли, ребёнок испытал сильный страх и вынужден был проходить лечение. Сейчас он испытывает опасения при виде собак.

После проведённой проверки прокуратура подала исковое заявление в суд с требованием к компенсировать ребёнку моральный вред. Дзержинский районный суд удовлетворил требования прокуратуры, и в пользу пострадавшего были выплачены 15 тысяч рублей.