Прокуратура Нижнего Тагила выявила многочисленные нарушения в организации детских площадок города

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила выявила многочисленные нарушения в организации детских площадок в четырёх дворах города. В ходе надзорных мероприятий нарушения были установлены у дома № 29 на улице Газетной, № 13 на улице Ломоносова, № 1 на улице Каспийской, а также на дворовой территории домов № 9, 13 и 15 на улице Газетной.

Представители прокуратуры установили, что игровое оборудование в этих дворах не соответствует требованиям безопасности. В частности, деревянные песочницы плохо обработаны и имеют выступающие острые элементы. Во дворе на улице Каспийской была разорвана верёвочная лестница, а установленный игровой городок имел потенциально опасные выступающие детали.

Всего в ходе проверки было выявлено 24 нарушения, по факту которых в адрес управляющих компаний, ответственных за оборудование, было вынесено 12 представлений с требованиями устранить нарушения. В прокуратуре Свердловской области заявили, что на момент публикации все нарушения были устранены, а 8 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.