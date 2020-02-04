Прокуратура Нижнего Тагила добилась возврата денег пенсионерке за неиспользованную турпутёвку

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила через суд добилась возврата денег пенсионерке от туристического агентства «Люкс». Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина оплатила путёвку в турагентстве, но из-за внезапной смерти отца и наступившей временной нетрудоспособности отправиться в поездку не смогла и попросила вернуть ей деньги. Но туроператор вернул лишь 20% от стоимости путёвки.

«В ходе проведённой проверки факт осуществления турагентством каких-либо расходов, связанных с выполнением обязательств по указанному договору, не подтвердился, в связи с чем прокуратура района обратилась в суд в интересах заявительницы, являющейся пенсионером по возрасту», — пояснили в прокуратуре.

В итоге суд взыскал с турагентства и туроператора в пользу заявительницы потраченные средства в полном объёме. Взыскивать деньги пришлось судебным приставам, поскольку добровольно предприниматели исполнять решение суда отказались.