Прокуратура Нижнего Тагила добилась от администрации города ремонта тротуара на Старой Гальянке

После обращения жителей Старой Гальянки в Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района добилась от администрации города ремонта тротуаров на улице Рябиновой. Жители жаловались на отсутствие пешеходной дорожки и на то, что им приходится ходить вдоль дороги и нарушать ПДД.

Прокурор Ленинского района подал иск в районный суд 6 июня 2022 года, 13 сентября он был удовлетворён. На администрацию Нижнего Тагила возложили обязанность оборудовать тротуар от улицы Береговой-Ударной, где проходят трамвайные пути, до Рябиновой, 1. В исковом заявлении прокуратуры указано, что работы должны быть проведены к 1 сентября 2023 года. Однако в суде журналисту АН «Между строк» уточнили, что дата ещё может измениться.