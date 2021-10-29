​​​​​​​Прокуратура нашла нарушения в двух школьных столовых Нижнего Тагила 

Прокуратура Ленинского района нашла нарушения в двух школьных столовых Нижнего Тагила. Представление было вынесено школе № 9, которая находится в посёлке Уралец (относится к ГО Нижний Тагил) и тагильской школе № 64.

«Нарушения связаны с не организацией отдельного меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании. В соответствии с федеральным законом, у нас есть определённая категория детей, которым необходимо либо лечебное или диетическое питание. При проведении проверки было установлено, что такого меню нет», — рассказал помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд.

Сейчас нарушения в школах устранены, сообщили в прокуратуре АН «Между строк». Проверка проводилась в середине первого полугодия.

Всего в Свердловской области было обнаружено более 300 нарушений в столовых школ и детских садов. Проверка проводилась по поручению главы ведомства Бориса Крылова.

«В рамках надзорных мероприятий в образовательных учреждениях выявлены многочисленные нарушения законодательства при организации питания детей. Наиболее распространенные из них связаны с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хранению и маркировке продуктов и инвентаря, уборке помещений», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Подобные нарушения обнаружили в двух школах Верх-Исетского и Ленинского района Екатеринбурга, в школе Пригородного района, в девяти учебных заведениях Ачитского района, в Верхней Пышме, Ивделе, Карпинске и других местах. Также неправильно питание организовано во многих детских садах региона.