Прокуратура направила в суд дело жителя Нижнего Тагила, который под воздействием наркотиков пытался зарезать беременную жену и 4-летнюю дочь

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 27-летнего жителя Нижнего Тагила, который попытался зарезать беременную гражданскую жену и 4-летнюю девочку, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 29 марта 2020 года около 18 часов обвиняемый, находившийся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, в квартире по улице Энтузиастов в ходе ссоры со своей сожительницей попытался убить её, а также малолетнюю дочь.

«Зная, что его сожительница беременна, хватал её за волосы, применяя физическое насилие, нанёс ей удар по лицу. Девочка, пытаясь защитить мать, обхватила обвиняемого за ногу, однако последний оттолкнул её, в результате чего она ударилась головой о дверь ванной комнаты. Пытаясь скрыться от обвиняемого, его сожительница с дочерью закрылись в ванной комнате», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

В итоге мужчина взломал дверь и ударил ножом сожительницу, а после этого схватил ребёнка за ногу, поднял над полом и дважды ударил ножом в брюшную полость. Женщина пыталась закрыть ребёнка собой и получила ещё два ранения, при этом у нападавшего сломался нож. Пока наркоман бегал на кухню за новым ножом, женщине удалось сбежать, забрав ребёнка. Потерпевших пустила к себе соседка, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи мать и дочь выжили.

«Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в", "г", "д", ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетней, а также женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершённое с особой жестокостью"», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«В ходе расследования уголовного дела назначен и проведён ряд экспертиз (судебно-медицинские, молекулярно-генетические, криминалистические). В частности, согласно результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы, фигурант полностью вменяем и осознавал характер совершаемых им действий. Несмотря на это, вину в совершении преступления обвиняемый не признал», — сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Александр Сапегин.