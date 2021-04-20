Прокуратура наказала мэрию Нижнего Тагила и «Водоканал» за затопленные подвалы домов

Прокуратура Свердловской области внесла представление об устранении нарушений в отношении администрации Нижнего Тагила и ООО «Водоканал-НТ» из-за затопленных дворов и подвалов жилых домов, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам большой проверки были выявлены факты бездействия властей и «Водоканала»: не были созданы надлежащие условия для отведения сточных вод на очистные сооружения, вовремя не устранялись зазоры в ливнёвках, не исполнялись договорные обязательства по сохранению дворов и домов, а также отсутствие своевременной реакции на заявки и жалобы жителей города.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила внесла представления об устранении нарушений закона директору ООО «Водоканал-НТ», а также руководителям четырёх управляющих компаний. Кроме того, ведомство направило материалы в следственные органы, чтобы они дали уголовно-правовую оценку событиям.

После этого СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), проводится расследование. Также в компании обнаружены нарушения в сфере трудового законодательства, за что «Водоканалу» также было внесено представление. Кроме того, представление внесено городской администрации за ненадлежащую организацию водоотведения и отсутствие контроля за состоянием и сохранностью муниципального имущества.