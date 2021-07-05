Прокуратура начала проверку из-за подтопления домов в Верхней Салде

Органами прокуратуры по поручению прокурора Свердловской области Бориса Крылова начата проверка в связи с подтоплением земельных участков и частных жилых домов, размытием дорог в деревнях Нелоба и Никитино, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня на заседании комиссии Верхнесалдинского городского округа введён режим чрезвычайной ситуации. Органами местного самоуправления в городе Верхняя Салда развёрнуты пункты временного сбора людей с обеспечением пострадавших горячим питанием и вещами первой необходимости. Прорабатываются мероприятия по размещению пострадавших граждан в общежитии по ул. Ленина, д. 11. В ГБУЗ Свердловской области "Верхнесалдинская ЦГБ" организованы пункты приёма граждан с возможностью оказания медицинской помощи, в том числе направлен психолог ГУ МЧС России по Свердловской области. Организовано дежурство медицинских работников. В д. Нелоба принимаются меры к восстановлению водоснабжения и электроснабжения», — сообщили в прокуратуре.

Региональным ведомством организована проверка исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Верхнесалдинский городской прокурор Пётр Корпачев контролирует организацию работы администрации муниципалитета по оказанию первой помощи пострадавшим гражданам, он выехал лично на место подтопления.

«В настоящее время Верхнесалдинской городской прокуратурой в здании прокуратуры по адресу: ул. Воронова, д. 19, организована мобильная приёмная прокуратуры с 9 час. до 20 час. ежедневно, куда по всем возникающим вопросам граждане смогут обратиться. Прокуратурой также организована горячая линия по телефону: 8 (34345) 5-10-22», — сообщили в пресс-службе.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит, какие меры предпринимаются органами власти по размещению пострадавших граждан и сохранности их имущества, какая помощь оказывается пострадавшим, в том числе материальная в связи с возможной утратой имущества, осуществляется ли подвоз воды в нормативные сроки, соблюдаются ли требования законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства, обеспечена ли надлежащая медицинская помощь. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в результате сложных метеорологических явлений, резкого поднятия уровня воды и увеличения сброса воды с Исинского ГТС всего подтоплены, по предварительным данным, участки 79 жилых домов в Верхней Салде на следующих улицах: Калинина, Парижской Коммуны, Набережная, Уральских Добровольцев, 25 Октября, Нагорный Переулок, Моральская, Розы Люксембург, а также дома, расположенные в коллективных садах. После прохождения селевого потока размыло дорогу в деревню Нелоба, затруднён проезд в деревню Никитино.