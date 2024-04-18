Прокуратура лишила 57-летнего жителя Черноисточинска права на хранение охотничьего оружия 

Пригородный суд одобрил иск прокурора на лишение 57-летнего охотника из посёлка Черноисточинск права на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия по причине медицинских противопоказаний. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Ранее прокуратура провела проверку, по итогам которой установила, что владелец гражданского оружия (охотничьего гладкоствольного карабина Сайга-А-12К, охотничьего гладкоствольного ружья ТОЗ-63, охотничьего гладкоствольного ружья ТОЗ-25) в ноябре 2022 года находился на стационарном лечении в психиатрической больнице. Мужчине был поставлен диагноз: «синдром зависимости от алкоголя средней стадии (II)» и «синдром отмены в результате употребления алкоголя».

Отмечается, что такое заболевание является противопоказанием к владению оружием. Также мужчина не прошёл лечение и реабилитацию в полном объёме, которое могло подтвердить наступление стойкой ремиссии.

«Поскольку наличие у мужчины данного заболевания создавало угрозу общественной безопасности, прокуратура направила в Пригородный районный суд административное исковое заявление о лишении его специального права на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия, признании подлежащими аннулированию и изъятию у мужчины разрешений на хранение и ношение оружия», — сообщают в ведомстве.

Ранее у мужчины имелись разрешения на владение оружием сроком действия до июля 2025 года. Согласно ФЗ «Об оружии», разрешение на хранение и ношение оружия аннулируется в случае несовместимых с владением обстоятельств.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме. В настоящее время судебный акт исполнен.