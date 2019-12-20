Прокуратура Краснотурьинска начала проверку школы, где ученики учатся в коридоре

Прокуратура Краснотурьинска начала проверку после сообщений о том, что в школе № 15 некоторые ученики школы № 2 вынуждены заниматься за партами в коридорах, потому что в классах не хватает мест, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках проверки опросят директора школы № 2, руководителя управления образования города и других должностных лиц, кроме того, будет проверено соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при организации учебного процесса.

Ранее в паблике «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте» появились фото учеников, которые сидят за партами в коридоре школы № 15. Родители учеников школы в комментариях рассказали, что, действительно, дети из коррекционной школы № 2, которые были переведены в это здание из-за того, что их учебное заведение находится в аварийном состоянии, занимаются в коридорах, потому что в кабинетах не хватает места. Родители жаловались и на другие нарушения прав их детей в школе № 15 — например, что ученики занимаются физкультурой на улице в любую погоду и простывают.

В управлении образования Краснотурьинска сказали, что парты и стулья в коридоре школы № 15 установлены для того, чтобы «создать условия для внеурочных индивидуальных занятий детей в случае возникновения такой потребности». Официально все дети должны заниматься только в классах, в управлении заявили, что места всем хватает.