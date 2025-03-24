Прокуратура Дзержинского района через суд обязала администрацию Нижнего Тагила проверить три многоквартирных дома на Вагонке на аварийность

Жители Дзержинского района Нижнего Тагила обратились в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение жилищного законодательства при содержании многоквартирных домов № 9 на улице Тимирязева, № 13 на улице Цементной и № 13 на улице Проезжей.

В ходе проверки, проведённой отделом контроля № 2 Департамента государственного жилищного и строительного надзора области, было установлено, что дома имеют серьёзные повреждения: разрушение бетонных блоков, сквозные трещины в стенах, ветхость и гниение деревянных перекрытий между этажами. Заключения были направлены в администрацию Нижнего Тагила с целью признания домов аварийными и подлежащими сносу.

Однако администрация города передала указанные заключения в межведомственную комиссию без проведения соответствующего обследования домов специализированной организацией (которой Департамент государственного жилищного и строительного надзора области не является) и без предоставления иных документов, предусмотренных постановлением правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

В связи с этим межведомственная комиссия вынесла заключение об отсутствии оснований для признания домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Прокуратура, действуя в интересах жителей домов, направила в суд административные исковые заявления о признании незаконным бездействия администрации Нижнего Тагила, выразившегося в неосуществлении контроля за сохранностью муниципального жилищного фонда, в неорганизации проведения обследования домов специализированной организацией и в непредоставлении соответствующих заключений в межведомственную комиссию для решения вопроса о признании домов аварийными.

«Дома в плохом состоянии: на одном из них глубокая трещина, на другом стеновой материал разрушается даже от незначительного соприкосновения. В случае, если усматриваются какие-либо признаки аварийности, а собственники сами не инициируют обследование, то администрация должна выделить бюджетные средства и нанять специализированную строительную проектную организацию. В таких организациях специалисты более компетентны в подобных вопросах, чем специалисты департамента. Результаты этой экспертизы и должны быть предоставлены межведомственной комиссии. Далее уже комиссия принимает решение: признать дом аварийным или подвергнуть капитальному ремонту», — рассказал АН «Между строк» помощник прокурора Дзержинского района Андрей Ищенко.

Суд, рассмотрев иски прокуратуры, обязал администрацию Нижнего Тагила организовать проведение обследования строительных конструкций домов специализированной организацией с предоставлением заключений в межведомственную комиссию в течение четырёх месяцев с момента вступления в силу решений суда.

Решения суда не вступили в законную силу. Фактическое исполнение судебных актов находится на контроле прокуратуры района.