Прокуратура через суд заставила мэрию Нижнего Тагила установить пандусы в подъездах домов инвалидов-колясочников

Свердловский областной суд обязал администрацию Нижнего Тагила установить в многоквартирных домах пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, до этого прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила уже требовала от администрации установления подъёмных механизмов, но городские власти проигнорировали требование.

Прокуратура Ленинского района направила исковые заявления в Свердловский областной суд после бездействия мэрии. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Правда, администрация Нижнего Тагила направила ответные апелляции, но суд оставил своё решение без изменений.

Теперь в шести многоквартирных домах Нижнего Тагила должны появиться пандусы. МБУ «Тагилгражданпроект» проведёт дополнительное обследование подъезда и составит проектную документацию. Исполнение решений суда и восстановление прав инвалидов находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее Свердловский областной суд заставил администрацию Нижнего Тагила установить пандус в подъезде многоквартирного дома, где проживает инвалид I группы Маргарита К.