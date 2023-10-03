Прокуратура через суд заставила мэрию Нижнего Тагила соблюсти права жителей ветхих домов 

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагил провела проверку соблюдения жилищного законодательства в части технического состояния многоквартирных домов, имеющих признаки аварийности. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в доме Космонавтов, 24 нарушены правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Прокуратура направила заключение о результатах выездного обследования главе города. Межведомственная комиссия решила провести обследование помещений специализированной организацией. Однако по состоянию на 27 июня 2023 года в адрес администрации города заключение специализированной комиссии по результатам проверки в межведомственную комиссию не поступило.

Несмотря на заключение Департамента государственного строительного и жилищного надзора Свердловской области администрация города не провела оценку соответствия многоквартирного дома, не организовала проведение обследования специализированной организацией строительных конструкций, не предоставила заключение специализированной организации о техническом состоянии дома и другие документы, необходимые для признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Как рассказали АН «Между строк» в надзорном ведомстве, в связи с непринятием своевременных мер к устранению нарушений закона администрацией города, прокуратурой района в Ленинский районный суд направлено исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц, о возложении обязанности на мэрию провести обследование многоквартирного дома на Космонавтов, 24 в целях обеспечения рассмотрения межведомственной комиссией заключения департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области в течение двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Решением суда исковые требования прокурора района удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.