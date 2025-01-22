Прокуратура через суд взыскала с «Водоканала-НТ» 1,4 млн рублей в счёт возмещения вреда, причинённого водным объектам

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение требований природоохранного законодательства в деятельности ООО «Водоканал-НТ». В ходе надзорных мероприятий установлено превышение концентрации загрязняющих веществ в реках Тагил и Исток из-за попадания в них сточных вод.

Прокуратура возбудила в отношении ООО «Водоканал-НТ» дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение), и ч. 1 ст. 8.46 КоАП РФ (невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду). По результатам рассмотрения постановлений организация оштрафована на 250 тысяч рублей. Штрафы оплачены.

В результате загрязнения рек причинён ущерб окружающей среде на общую сумму свыше 1,4 млн рублей. Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с организации указанной суммы. Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора.

После вмешательства надзорного ведомства ущерб, причинённый окружающей среде, возмещён в полном объёме. С ООО «Водоканал НТ» удержано свыше 1,4 млн рублей.