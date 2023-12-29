Прокуратура через суд обязала мэрию Нижнего Тагила сократить срок расселения аварийного дома

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила через суд обязала администрацию Нижнего Тагила сократить срок расселения многоквартирного дома № 28 на улице Быкова, признанного аварийным. Специалисты надзорного органа провели проверку по обращению жильца дома, который не согласен со сроками расселения дома, установленными администрацией города.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что многоквартирный дом возведён в 1954 году, на основании технического заключения он признан аварийным и подлежащим сносу. Эксплуатация дома возможна лишь при условии значительного капитального ремонта после восстановления или усиления конструкций фундамента.

В соответствии с постановлением администрации срок расселения аварийного дома был установлен до 1 ноября 2027 года. По результатам обследования многоквартирного дома установлено, что фундамент здания находится в ветхом состоянии, физический износ несущих стен с вертикальными прогрессирующими сквозными трещинами в простенках составляет 51–60%, также зафиксированы следы регулярного намокания кровли.

Однако работы по капитальному и текущему ремонту указанного дома после признания его аварийным не проводились.

Прокуратура направила исковое заявление о возложении на администрацию обязанности установить разумный, не превышающий двух лет со дня вступления решения в законную силу срок расселения граждан, проживающих в данном многоквартирном доме. Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.