Производство отечественных  спутников ГЛОНАСС приостановят из-за нехватки импортных комплектующих

Правительство России может отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К из-за западных санкций, предусматривающих ограничение на поставку российским госкомпаниям комплектующих, и невозможности оперативно изготовить российские аналоги, со ссылкой на заключения Счётной палаты на проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год пишет РБК.

Согласно документу, бюджетные расходы на программу по «поддержанию, развитию и использованию системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» сократят на 12,9 миллиардов рублей, 6,9 миллиардов из этих средств передадут в Роскосмос, остальные 6 миллиардов на программу Минобороны «Космическая деятельность России».

В заключении сообщается, что причиной такого решения стала невозможность серийного изготовления спутников «Глонасс-К» и создание наземного комплекса управления «из-за ограничений на поставку электронной компонентной базы иностранного производства и невозможности её оперативного замещения».

В июне 2018 года источники «Интерфакса» в ракетно-космической отрасли сообщили, что при создании новых спутников «Глонасс-К» возникли проблемы при импортозамещении электронной компонентной базы. По информации издания, в спутниках было 75-80% западных комплектующих. Однако тогда в «Роскосмосе» пообещали, что новые спутники будут готовы в срок. Сейчас в орбитальной группировке находятся два спутника «Глонасс-К», а запуск третьего откладывают из-за нехватки комплектующих. Согласно плану развития спутниковой сети, последний спутник «Глонасс-М» должны запустить в 2020 году, «Глонасс-К» — в 2023 году. Всего в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 26 спутников, из них 23 работают по назначению. Как сообщает «Интерфакс», для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника, на территории России — 18. Система ГЛОНАСС предоставляет навигационные услуги на безвозмездной основе и без ограничений.

В 2014 году Евросоюз и США запретил экспорт в Россию товаров двойного назначения, поэтому под санкции попали и комплектующие для спутников «Глонасс». Страны считают, что эту систему Россия может использовать в военных целях.