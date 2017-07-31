Производители табачной продукции предложили ввести минимальную цену на сигареты

Производители табачной продукции Philip Morris International (PMI) и Japan Tobacco International (JTI) предлагают ввести в России единую минимальную розничную цену на сигареты, пишет «Коммерсантъ».

PMI обратилась с такой просьбой к первому вице-премьеру Игорю Шувалову 29 июня, а JTI и ассоциация «Табакпром» поддержали идею и направили письма директору департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексею Сазанову. В письме Сазанову вице-президент по корпоративным вопросам JTI Сергей Киселёв называет действующий механизм неэффективным, так как при нём производители сигарет могут выводить на рынок продукцию с произвольно низкой МРЦ. Как отмечают в JTI, в России структура табачного рынка смещается в сторону дешёвых ценовых сегментов, что приводит к недополучению бюджетом доходов.

Сейчас в России действует только минимальная цена, которую табачные компании сами устанавливают для каждой ассортиментной позиции. Выше этой цены их нельзя продавать ни в рознице, ни в заведениях общепита. Закон запрещает продавать сигареты дешевле 25% от установленной на них МРЦ. Единой минимальной розничной цены для табачной продукции сегодня не существует. При этом именно с МРЦ табачники выплачивают адвалорную часть акциза (сейчас — 14,5% от МРЦ), отмечает издание.

JTI предлагает, чтобы для всех сигарет действовала единая минимальная цена, которая бы составляла 75% от средневзвешенной минимальной розничной цены предыдущего года.

По оценке PMI, сейчас средневзвешенная цена на сигареты в РФ составляет 88 рублей за пачку. Таким образом, если бы предложенный JTI механизм определения МРЦ был поддержан, то в 2018 году сигареты не могли бы стоить дешевле 66 рублей. В JTI считают, что такая мера не затронет интересы легальных производителей сигарет, так как минимальная розничная цена сложится на уровне ниже 99% ценовых предложений сигарет в дешёвом сегменте, с которых уплачены все акцизы.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»