Производители предупредили о повышении цен на молоко

Производители молочной продукции предупредили, что к осени 2021 года они будут вынуждены повысить цены на молоко на 7–10%, чтобы покрыть свои расходы, со ссылкой на гендиректора компании «Молвест» Анатолия Лосева и других производителей пишет РБК.

Гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артём Белов заявил, что в 2021 году цены на молоко не покрывают повышения затрат на его производство. Источник в одном из крупных производителей молока подтвердил, что «предпосылки для роста цен на молочную продукцию в этом году уже есть».

Также о возможном повышении цен заявили в компании «Рузское молоко».

«К сожалению, в скором времени нам тоже придётся пойти на эту меру, так как затраты сильно выросли и продолжают расти», — объяснила замгендиректора по коммуникациям АО «Рузское молоко» Анна Бойко-Великая.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко согласился, что производители не компенсируют значительный рост себестоимости производства молока, что может привести к его подорожанию. Представители Danone, группы «Ренна» и «Комос Групп» не стали комментировать эту информацию, а PepsiCo переадресовала вопросы в Союзмолоко.

Накануне президент Владимир Путин сказал на «Прямой линии», что цены на молоко «в целом стабильны». Согласно данным Росстата, с января по май 2021 года средняя цена за литр питьевого молока выросла на 1%, до 59,2 рубля.

Молоко входит перечень социально значимых продуктов, утверждённый правительством. В случае, если такой продукт подорожает минимум на 30% за 30 дней, Минэкономразвития может установить для него предельную цену.